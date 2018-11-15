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ديني

أمين الفتوى يوجه رسالة مؤثرة لأم فقدت ابنها في ريعان شبابه

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:21 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حزن الأم أو الأب على فقدان أحد الابناء، شعور إنساني طبيعي ولا إثم فيه.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، خلال إجابته عن سؤال مضمونه " توفي ابني في السابعة والعشرين من عمره، ولا أستطيع الكف عن الحزن وعن تذكره، ماذا لي أن أفعل ؟"، أن فقدان الابناء إبتلاء عظيم، ولا يمنع الله الحزن على المتوفى فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق اجمعين حين توفي ولده إبراهيم قال "إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون" لافتا إلى أن هذا هو الصبر الجميل.

وأكد أمين الفتوى، أن المسلم إذا صبر على ابتلاء الله له واحتسب، كان له أجر عظيم في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم " إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ". 
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