السفير الفلسطينى: النوايا الإسرائيلية المبيتة تبين أنها لا تريد السلام

شدد دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لابد أيضا من إتخاذ كافة التدابير الرادعة لوقف تلك الجرائم المتواصلة على قطاع غزة والتي تجاوزت وتخطت كل الحدود.





وأكد دياب اللوح، في تصريح له على هامش بدء أعمال الدورة الطارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس، لبحث الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية التي تمارس بحق شعبنا والعدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، أن هذه النوايا الإسرائيلية المبيتة من خلال انتهاكاتها وعدوانها تبين أن إسرائيل لا تريد السلام وتتمادى بجرائمها وانتهاكاتها اليومية، ومن يعتقد أيضا أن الشعب الفلسطيني يمكن أن تكسر إرادته، فهو واهم تماما.





وقال إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، تقدمنا بطلب رسمي للجامعة العربية، لعقد هذه الدورة الطارئة، حيث من المقرر أن يصدر عن الاجتماع قرار يتضمن الموقف العربي الجماعي من هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الاعزل، وضرورة توفير الحماية الدولية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية .





وأضاف اللوح، أن العدوان الإسرائيلي السافر الأخير على قطاع غزة والذي أدى الى استشهاد 14 شهيدا و 36 جريحا و تدمير مئات المنازل يكشف هوية إسرائيل العدوانية التي تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والقوانين الدولية ومعتبرة نفسها دولة فوق القانون، مشددا على أنه لا بد من تدخل سريع لتوفير الحماية لشعبنا الأعزل.



