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تعليم

التعليم العالى: ربط إنشاء الكليات والتخصصات الجديدة بسوق العمل..صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
مروة فاضل
اجتمع اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأعضاء التشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاعات المختلفة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

حضر الإجتماع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق بصفته رئيسا للجنة العلوم الأساسية، مشيرا إلى أن الإجتماع شهد مناقشة المعايير والشروط الأساسية للموافقة في إنشاء الكليات والأقسام والشعب والتخصصات العلمية الجديدة وربطها بسوق العمل، والعمل على تطوير لوائح الكليات والمعاهد، ووضع وتحديث سياسات القبول وأعداد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد، وتطوير المعايير القياسية الأكاديمية لجودة التعليم العالي لتتواكب مع المتطلبات العالمية.

كما تم استعراض محاور العمل بالقطاعات ومقترحات رؤساء وأمناء لجان القطاعات خلال الفترة القادمة، ووضع خطة للعمل، ومراجعة العمل باللجان بشكل دورى، والتعاون بين جميع القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينها لتحقيق الإستفادة القصوى.
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