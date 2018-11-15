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فن

بسبب شائعة الوفاة واعتراض الرقابة.. عادل إمام يتصدر البحث على جوجل

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
أحمد البهى
من جديد يعود الفنان عادل إمام الى تصدر مؤشر البحث جوجل بعد شائعات رفض الرقابة مسلسله الجديد، بسبب تجسيده شخصية طبيب نفسى لرئيس الجمهورية ، بالإضافة الى تردد أقاويل حول رفض العمل خلال شهر رمضان القادم بسبب طلب نجله رامى إمام تخفيض أجره كونه منتج العمل .

وهذه ليست المرة الأولى التى يثير من خلالها عادل إمام الجدل، على موقع التواصل الإجتماعى ويتصدر مؤشرات البحث ، حيث كان قد حدث ذلك منذ عدة أيام بعد إنتشار شائعة وفاته.

وعلى مدار سنوات عمل عادل إمام فى الفن كان " الزعيم " مثيرا للجدل ، فقد تم منع فيلمه "خمسة باب " من قبل وزير الثقافة ، بل وتلقى عددا من الدعاوى القضائية على بعض أفلامه كان أبرزها الافوكاتو ، وخلال فترة حكم الجماعة الارهابية للبلاد تم رفع قضية إزدراء أديان عليه.
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