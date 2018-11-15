بسبب شائعة الوفاة واعتراض الرقابة.. عادل إمام يتصدر البحث على جوجل

من جديد يعود الفنان عادل إمام الى تصدر مؤشر البحث جوجل بعد شائعات رفض الرقابة مسلسله الجديد، بسبب تجسيده شخصية طبيب نفسى لرئيس الجمهورية ، بالإضافة الى تردد أقاويل حول رفض العمل خلال شهر رمضان القادم بسبب طلب نجله رامى إمام تخفيض أجره كونه منتج العمل .



وهذه ليست المرة الأولى التى يثير من خلالها عادل إمام الجدل، على موقع التواصل الإجتماعى ويتصدر مؤشرات البحث ، حيث كان قد حدث ذلك منذ عدة أيام بعد إنتشار شائعة وفاته.



وعلى مدار سنوات عمل عادل إمام فى الفن كان " الزعيم " مثيرا للجدل ، فقد تم منع فيلمه "خمسة باب " من قبل وزير الثقافة ، بل وتلقى عددا من الدعاوى القضائية على بعض أفلامه كان أبرزها الافوكاتو ، وخلال فترة حكم الجماعة الارهابية للبلاد تم رفع قضية إزدراء أديان عليه.