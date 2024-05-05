عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. كريم فهمي يتحدث لأول مرة عن حياته الخاصة وحفل محمد رمضان في لبنان

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن كريم فهمي ومحمد رمضان:

 

كريم فهمي: ماكنتش متخيل أن أمي ممكن تتزوج مرة تانية

كشف الفنان كريم فهمي، عن تفاصيل كثيرة من حياته الشخصية وذكرياته في الطفولة، كاشفاً عن تأثره بقرار انفصال والده عن والدته بسبب خلافات كثيرة حدثت بين الطرفين.


ادعولي تكون آخر الآلام.. أرملة لينين الرملي تعلن عن إجراء عملية جراحية صعبة


طالبت الكاتبة القديرة فاطمة المعدول أرملة الكاتب المسرحى والسيناريست الكبير لينين الرملي، متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالدعاء لها، خاصة وأنها تعانى منذ فترة من مرض وصفته من قبل بالصعب، حيث كتبت منذ قليل:"غدا إلى دار الفؤاد عملية تانى، والنبى تدعو لى تكون آخر الآلام".


محمد رمضان: انتظروني في لبنان بأقوى حفلة

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى الجمهور اللبناني بعد تحديد موعد حفلته هناك.

وقال محمد رمضان في لقاء تليف

في عيد ميلاد أديل .. تعرف على أسرار نجوميتها

اليوم عيد ميلاد المطربة أديل التي تمتلك جماهيرية كبيرة في العالم وصاحبة أكبر مبيعات موسيقية في العالم.

 

كريم فهمي محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

محمد فضل: أفشة أخطأ وهذا الأمر غير مقبول في الأهلي

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

400 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل شم النسيم

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

كريم فهمي: ماكنتش متخيل أن أمي ممكن تتزوج مرة تانية

في عيد ميلاد أديل .. تعرف على أسرار نجوميتها

ذكرى ميلاد جورج أبيض..رائد المسرح المصري وأول نقيب للممثلين

محمد رمضان: انتظروني في لبنان بأقوى حفلة

تامر حسني يعلن انضمام ميكا لفيلم ري ستارت

تفاصيل حفل محمد رمضان في لبنان | أغسطس المقبل

عايز كدا .. غادة إبراهيم تشارك في مسرحية جديدة

آمال ماهر: لا أنام بسبب حفلي في جدة والجمهور السعودي يستحق

ترشيحاتنا

أكثر من 55 شخصًا يلقون مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة في البرازيل

الشيخ الطبلاوي.. الذكرى الرابعة لرحيل ظاهرة العصر والحنجرة الذهبية

6 جنيهات دفعة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

لزيادة المحصول.. مواعيد وطرق زراعة جميع أصناف الأرز

أدعية شهر شوال المستحبة.. احرص على هذه الكلمات قبل أن ينتهي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سواء كان صديقك أو زميلك في العمل.. 8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

أول ظهور في جدة.. فساتين آمال ماهر تلفت الأنظار بحفل السعودية

شم النسيم على الأبواب.. أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ