أخبار الفن.. كريم فهمي يتحدث لأول مرة عن حياته الخاصة وحفل محمد رمضان في لبنان

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن كريم فهمي ومحمد رمضان:

كشف الفنان كريم فهمي، عن تفاصيل كثيرة من حياته الشخصية وذكرياته في الطفولة، كاشفاً عن تأثره بقرار انفصال والده عن والدته بسبب خلافات كثيرة حدثت بين الطرفين.



طالبت الكاتبة القديرة فاطمة المعدول أرملة الكاتب المسرحى والسيناريست الكبير لينين الرملي، متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالدعاء لها، خاصة وأنها تعانى منذ فترة من مرض وصفته من قبل بالصعب، حيث كتبت منذ قليل:"غدا إلى دار الفؤاد عملية تانى، والنبى تدعو لى تكون آخر الآلام".

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى الجمهور اللبناني بعد تحديد موعد حفلته هناك.

وقال محمد رمضان في لقاء تليف

اليوم عيد ميلاد المطربة أديل التي تمتلك جماهيرية كبيرة في العالم وصاحبة أكبر مبيعات موسيقية في العالم.