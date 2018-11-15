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رياضة

ترانسفير ماركت: القيمة التسويقية لـ محمد صلاح تعادل 3 أضعاف منتخب تونس كاملا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:12 م
مباراة مصر وتونس
مباراة مصر وتونس
يسري غازي
يلتقى غدا الجمعة منتخب مصر الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير آجيرى نظيره التونسي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة السادسة بتصفيات بطولة امم افريقيا فى الكاميرون 2019.

وتفوق منتخب الفراعنة الكبار فى القيمة التسويقية التى نشرها موقع ترانسفير ماركت العالمى على نسور قرطاج حيث بلغ قيمة مالية قدرها 173 مليون جنيه استرلينى.

وجاء أبرز اللاعبين الذين قام بنشرها الموقع المتخصص فى الأمور المالية للاعبين فى صفوف منتخب مصر على النحو التالى:
 
محمد الشناوى 900 ألف جنيه استرلينى
محمد عواد 900 ألف جنيه استرلينى
محمود عبدالرحيم جنش 360 ألف جنيه استرلينى
محمود حمدى الونش 540 ألف جنيه استرلينى
ايمن أشرف 720 ألف جنيه استرلينى
باهر المحمدى 370 ألف جنيه استرلينى
محمد محمود 180 ألف جنيه استرلينى
حسين الشحات 720 ألف جنيه استرلينى
طاهر محمد طاهر 180 ألف جنيه استرلينى
محمد صلاح بمبلغ 137 مليون جنيه استرلينى
صلاح محسن 360 ألف جنيه استرلينى

فيما جاءت القيمة التسويقية لمنتخب تونس ما يعادل 51 مليون جنيه استرلينى وجاءت قيمة أبرز لاعبيها على النحو الآتى:

معز بن شيريفيه 360 ألف جنيه استرلينى
ياسين ميرياح مليون و800 ألف جنيه استرلينى
حمدى النقاز مليون و800 ألف جنيه استرلينى
فرجانى ساسى مليون و400 الف جنيه استرلينى
وهبى الخزرى 9 ملايين جنيه استرلينى
نعيم سليتى 6 ملايين جنيه استرلينى
فخر الدين بن يوسف 900 ألف جنيه استرلينى
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