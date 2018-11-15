ترانسفير ماركت: القيمة التسويقية لـ محمد صلاح تعادل 3 أضعاف منتخب تونس كاملا



محمد الشناوى 900 ألف جنيه استرلينى

محمد عواد 900 ألف جنيه استرلينى

محمود عبدالرحيم جنش 360 ألف جنيه استرلينى

محمود حمدى الونش 540 ألف جنيه استرلينى

ايمن أشرف 720 ألف جنيه استرلينى

باهر المحمدى 370 ألف جنيه استرلينى

محمد محمود 180 ألف جنيه استرلينى

حسين الشحات 720 ألف جنيه استرلينى

طاهر محمد طاهر 180 ألف جنيه استرلينى

محمد صلاح بمبلغ 137 مليون جنيه استرلينى

صلاح محسن 360 ألف جنيه استرلينى



فيما جاءت القيمة التسويقية لمنتخب تونس ما يعادل 51 مليون جنيه استرلينى وجاءت قيمة أبرز لاعبيها على النحو الآتى:



معز بن شيريفيه 360 ألف جنيه استرلينى

ياسين ميرياح مليون و800 ألف جنيه استرلينى

حمدى النقاز مليون و800 ألف جنيه استرلينى

فرجانى ساسى مليون و400 الف جنيه استرلينى

وهبى الخزرى 9 ملايين جنيه استرلينى

نعيم سليتى 6 ملايين جنيه استرلينى

فخر الدين بن يوسف 900 ألف جنيه استرلينى



يلتقى غدا الجمعة منتخب مصر الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير آجيرى نظيره التونسي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة السادسة بتصفيات بطولة امم افريقيا فى الكاميرون 2019.وتفوق منتخب الفراعنة الكبار فى القيمة التسويقية التى نشرها موقع ترانسفير ماركت العالمى على نسور قرطاج حيث بلغ قيمة مالية قدرها 173 مليون جنيه استرلينى.وجاء أبرز اللاعبين الذين قام بنشرها الموقع المتخصص فى الأمور المالية للاعبين فى صفوف منتخب مصر على النحو التالى: