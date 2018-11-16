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فن

فى عيد ميلاده .. 6 معلومات عن البشمهندس سيد رجب

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم الفنان القدير سيد رجب بعيد ميلاده ، حيث يعد واحدًا من أهم وأبرز الفنانين على الساحة الفنية فى الوقت الحالى، وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :

1- اسمه بالكامل سيد رجب السيد الدهب من مواليد 16 نوفمبر 1950 .

2- عمل فى بدايته كمهندس ، ثم اتجه إلى دراسة الفن فى معهد الفنون المسرحية.

3- بدأ يحظى بشهرة واسعة بعد مشاركته فى فيلم " إبراهيم الأبيض" .

4- تزوج مرتين، الأولى من سيدة مصرية واستمرت الزيجة أكثر من 12 عامًا قبل أن ينفصلوا ، ثم تزوج من سيدة أمريكية.

5- لديه بنت وولد من زوجته الأولى.

6- تعرض للاعتقال بسبب عمله فى العمل السياسى خلال مرحلة شبابه .
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