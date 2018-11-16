رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات خدمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بالمجان فى عدد من محافظات الجمهورية، لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات شملت تخصيص ثلاث قطع أراض بمحافظة البحيرة، الاولى بقرية نكلا العنب بمركز ايتاى البارود، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، والثانية بمنطقة عزبة النصر التابعة لمركز بدر، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لإقامة مدرسة شبل الديب للتعليم الأساسي عليها، والثالثة بعزبة جويد، مركز شبراخيت، لصالح مديرية التربية والتعليم ايضا، لاجراء توسعات مدرسة جويد للتعليم الاساسي، هذا بالاضافة إلى تخصيص قطعة أرض بقرية قلمشاه، مركز إطسا، محافظة الفيوم، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة ابتدائى عليها.





كما تم تخصيص قطعتى أرض بمحافظة مطروح، الاولى لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لاقامة مدرسة ابتدائية عليها، والثانية لصالح الهيئة العامة للابنية التعليمية بمنطقة مريوط الدبابسة بمركز النجيلة، لاقامة مدرسة تعليم اساسي عليها.





وشملت القرارات تخصيص ثلاث قطع اراض بمحافظة المنيا، الاولى بعزبة أبو خطاب، مركز بنى مزار، لصالح الهيئة العامة للابنية التعليمية، لاقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، والثانية بقرية بنى حرام، بمركز دير مواس، لصالح الهيئة العامة للابنية التعليمية، لاقامة مدرسة ثانوى عام عليها، والثالثة بقرية البراجيل، مركز ملوى، لصالح الهيئة العامة للابنية التعليمية، لاقامة مدرسة فنية مشتركة عليها.





إضافة إلى قطعة أرض بقرية طلعت ضرغام، مركز الفرافرة، بمحافظة الوادى الجديد لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لاقامة مدرسة تعليم شامل للطفل على غرار النموذج التعليمى اليابانى عليها، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع، وإلا يلغى التخصيص وتسحب الارض، إلى جانب تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بالقطعة رقم 86 بحوض موسى الطوخى، مركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للابنية التعليمية، لتوسعة مدرسة عبدالحليم بدر الاعدادية، وأخرى بحوض جورجى، بمركز فارسكور، بمحافظة دمياط، لصالح مديرية التربية والتعليم، لعمل توسعات لمدرسة كرم ورزوق الابتدائية رقم (1) عليها.





وأضاف المستشار نادر سعد، أن القرارات تضمنت تخصيص قطعتى أرض بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الاولى بقرية كوم الفرج، مركز أبو المطامير، لاقامة محطة معالجة صرف صحى عليها، والثانية بحوض فرين، مركز الدلنجات، لاقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وأخرى بناحية جزيرة محروس، بمركز أخميم، محافظ سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاقامة محطة رفع صرف صحى عليها، اضافة إلى القطعة رقم 93 بحوض الغفارة رقم 6، مركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها، وكذا قطعة ارض بناحية منطقة بريزى، مركز سيوة، بمحافظة مطروح، لإقامة محطة الرفع الفرعية للصرف الصحى رقم 14 بمنطقة بريزى عليها.





وشملت القرارات تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1475م2 بحى الزهراء، بمدينة طور سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الصحة بجنوب سيناء، لإقامة مركز صحى متكامل ونقطة اسعاف عليها، وأخرى بمدينة موط، بمركز الداخلة، بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، لإقامة مستشفى موط العام عليها، هذا بالاضافة إلى تخصيص قطعتى أرض لصالح وزارة العدل، الاولى بحوض الزور نمرة 8، بمركز الفيوم، بمحافظة الفيوم، لاقامة مجمع للنيابات الإدارية عليها، والثانية بمنشأة ناصر، مركز أولاد صقر، محافظة الشرقية، لاقامة مجمع محاكم عليها، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بإسكان الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بالايجار الاسمى، لصالح وزارة الصحة والسكان والمقام عليها مستشفى الزاوية العام.





وأشار المتحدث الرسمى إلى أن القرارات تضمنت ايضا تخصيص قطعتى ارض بمحافظة الغربية، لصالح مديرية الأمن بالمحافظة، الاولى بناحية دفرة، مركز طنطا، لاقامة نقطة شرطة عليها، والثانية بكفر الزيات، لإقامة قسم شرطة عليها، هذا بالاضافة إلى قطعتين بمحافظة البحيرة، الاولى بقرية المسين، مركز الدلنجات، لصالح وزارة الداخلية ، لاقامة وحدة مرور وتراخيص عليها، والثانية بقرية البريجات، مركز كوم حمادة، لصالح مديرية أمن البحيرة، لاقامة وحدة إطفاء عليها، هذا إلى جانب تخصيص قطعة أرض بقرية تلت، بمركز الفشن، محافظة بنى سويف بالمجان، لصالح مديرية الامن بالمحافظة، لاقامة سجل مدنى عليها.



