قصة امرأة فدت النبي بنفسها فبشرها بالجنة هى وأهلها.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حب الله ورسوله جزء من العقيدة والدين فقال النبي يوما ومعه سيدنا عمر بن الخطاب (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين).





واستشهد وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية كفر عزام بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بقول الله تعالى (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ).





وأشار إلى أن أم عمارة تصدت لتلقى الطعان والسهام والضربات والنبي ينظر إليها ويقول (من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة) فتقول له (فداك نفسي يارسول الله فتأتيها الضربة فتوقعها على الأرض فيبشرها النبي بمرافقته فى الجنة هى وأهلها).



