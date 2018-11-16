ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

قصة امرأة فدت النبي بنفسها فبشرها بالجنة هى وأهلها.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:57 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حب الله ورسوله جزء من العقيدة والدين فقال النبي يوما ومعه سيدنا عمر بن الخطاب (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين).

واستشهد وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية كفر عزام بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بقول الله تعالى (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ).

وأشار إلى أن أم عمارة تصدت لتلقى الطعان والسهام والضربات والنبي ينظر إليها ويقول (من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة) فتقول له (فداك نفسي يارسول الله فتأتيها الضربة فتوقعها على الأرض فيبشرها النبي بمرافقته فى الجنة هى وأهلها).


loading...

ترشيحاتنا

أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الجمعة .. ارتفاع ملحوظ

أحمد مرتضى منصور: ندعو الله بالشفاء العاجل لبيبو

بعد استقالة ليبرمان.. سياسي إسرائيلي: نتنياهو أخطأ بتعيينه وزيرا للدفاع

غدا .. قطع المياه عن بعض المناطق بمصر الجديدة بسبب مترو الأنفاق

وزير الهجرة تتوجه مع وفد من الصيادلة لزيارة أسرة المصري المقتول بالسعودية

وزير دفاع غينيا يزور المتحف المصري بالتحرير.. صور

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة لها

القضاء الفرنسي يوافق على إطلاق سراح مشروط لحفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب

فى يومه العالمى.. تعرف على أبرز الأبراج التى تتسم بالتسامح

السفارة المصرية في السويد تحتفل بالذكرى 50 لنقل معبد أبي سمبل.. صور

محاولات من رموز الأهلى لإثناء حسام غالي عن الاستقالة

ميدو: ألف سلامة للكابتن محمود الخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

فيديو

اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو
برلمانية: حكمة الرئيس وراء عودة العلاقات المصرية لأفريقيا .. فيديو
حسام عبد الغفار: المستشفيات الجامعية باتت تنافس نظيرتها الخاصة..فيديو
حميات الإسكندرية: توفير كافة العقاقير اللازمة للقضاء على فيروس سي.. فيديو
حسام عبد الغفار: مستوى المستشفيات الجامعية في تطور مستمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟