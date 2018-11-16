أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الجمعة .. ارتفاع ملحوظ

شهدت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم، الجمعة ، ارتفاعا بقيمة 1.5 جنيه ليسجل عيار 21، وهو الأكثر شعبية فى مصر، 608 جنيهات للجرام.



وسجل عيار 18 ما قيمته 521 جنيها، كما سجل عيار 21 ما قيمته 608 جنيهات، فى حين سجل عيار 24 نحو 694 جنيها.



وبلغ سعر الجنيه الذهب 4864 جنيها ، كما ارتفع سعر أوقية الذهب العالمى بقيمة 8 دولارات لتسجل ما بين 1207 إلى 1215 دولارا.



وقال إيهاب واصف، عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن الذهب قفز 1.1% إلى 1214.14 دولار للأوقية مع تزايد احتمالات خروج بريطانيا بشكل من الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن الذهب يعتبر هو الملاذ الاستثمارى الوحيد الآمن للمستثمرين مع هذه التقلبات الاقتصادية.



