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رياضة

ذكريات خاصة لبنعطية وأزرو في موقعة المغرب والكاميرون

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
محمد سمير
تحمل مواجهة المغرب والكاميرون، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، ذكريات خاصة لثنائي أسود الأطلس المهدي بنعطية ووليد أزارو.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى لبنعطية رفقة المغرب، بعد مونديال روسيا، حيث لم ينضم اللاعب إلى أسود الأطلس عقب كأس العالم.

كما أن منتخب الكاميرون كان أول منافس لبنعطية بقميص أسود الأطلس، وذلك في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2010.

أما أزارو فقد كانت مواجهة الكاميرون في العام الماضي بالتصفيات الإفريقية آخر ظهور له مع الأسود في مباراة رسمية، وتم استبداله خلالها مبكرًا بعد تقديمه مستوى متواضعًا.

ويحتل المنتخب المغرب المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف منتخب الكاميرون المتصدر بنقطة واحدة.
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