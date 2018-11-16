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وزير الرى يفتتح محطة طابية العبد للصرف الزراعى برشيد.. غدا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:30 م
وزير الرى يفتتح محطة
وزير الرى يفتتح محطة طابية العبد للصرف الزراعى برشيد ..غدا
جمالات الدمنهورى
يفتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية والري، يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وقيادات وزارة الرى والموارد المائية، غدا السبت، "محطة طابية العبد الجديدة برشيد"، لبدء دخولها الخدمة فى إطار الاستعداد لموسم الأمطار ومواجهة أى سيول. 

وأكد المهندس سيد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الرى والميكانيكا فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن "محطة طبية العبد" للصرف الزراعى بلغ إنشاؤها باستثمارات تقدر بـ90 مليون جنيه وتضم 4 وحدات تصرف كل وحدة 3 م3/ث وبطاقة إجمالية مليون م3/يوم لخدمة 15 ألف فدان بزمام مركزى رشيد وادكو، موضحا بأن إقامة محطة طابية العبد برشيد جاء لمواجهة زيادة مياه الصرف الزراعى وتحسينه فى زمام مركزى رشيد وادكو بمحافظة البحيرة ولمواجهة الأمطار والسيول. 

الجدير بالذكر أن محطة طابية العبد برشيد بدأ العمل بها عام 1998 وتوقف حتى بدأ العمل بها مرة أخرى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد وانتهى العمل بها فى شهر أكتوبر 2018 وتعتبر محطة طابية العبد ضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجال مشروعات الرى والصرف والتى دعمها بمليار جنيه بعد أن ضربت السيول محافظة البحيرة فى شهر نوفمبر عام 2015. 
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