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رياضة

منتخب مصر يجرى تدريبات الإحماء استعدادا للقاء تونس

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:24 م
منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى
يسرى غازى
يجرى الآن منتخب مصر الوطنى تدريبات الإحماء على أرضية ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية استعدادا لخوض مباراة تونس بعد قليل فى إطار الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون 2019.

وأعلن المكسيكى خافيير آجيرى مدرب الفراعنة الكبار عن التشكيل الذى ضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أحمد المحمدي

خط الوسط : محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عمرو وردة - محمود حسن تريزيجية

خط الهجوم : مروان محسن
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