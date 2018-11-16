منى محرز تفتتح مزرعة وفرة للإنتاج الحيواني بأبو المطامير ..غدا

يفتتح غدا السبت اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، ترافقه الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، مزرعة وفرة للانتاج الحيواني إحدى مشروعات بنك الطعام المصري بقرية شعراوي التابعة لمركز أبو المطامير، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحا، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وقيادات مديرية الزراعة.



ومن جانبه أكد المهندس "محمد الزواوى" وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فى تصريحات لــ"صدى البلد"، إن مزرعة وفرة للإنتاج الحيواني التابعة لبنك الطعام تبلغ مساحتها الكلية 4،5 فدان.



وأوضح أن المزرعة خصصت لتسمين الماشية بقرية الشعراوى وتبلغ مساحة العنبر المقام بها 4500 متر مربع، لافتا إلى أن الطاقة الكلية له تبلغ 450 رأس تسمين ماشية.