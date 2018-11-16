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أخبار العالم

ماي تعين وزيرا جديدا للبريكست

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:14 م
ستيفن باركلي وزير
ستيفن باركلي وزير البريكست الجديد
أحمد محرم
أفادت شبكة "بي بي سي" بان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عينت عضو البرلمان ووزير الصحة السابق ستيفن باركلي وزيرًا لشئون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، خلفًا للوزير السابق دومينيك راب، الذي قدم استقالته أمس احتجاجا على خطط ماي للبريكست.

يأتي ذلك بعد تعيين آمبر رود وزيرة للعمل والتقاعد خلفًا للوزيرة السابقة إستر ماكفي، التي استقالت أمس أيضًا احتجاجا على خطط ماي للبريكست.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موعد مع معركة داخل البرلمان البريطاني بشأن خطتها لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي التى تعرف إعلاميا بالـ"بريكست".

وأوضحت الصحيفة أن ماي رغم نجاحها في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على خطتها إلا أنها تحتاج إلى موافقة برلمان بلادها والتى تعتبر أكبر عقبة تواجه انفصال لندن عن أوروبا، وأكدت أن فشل ماي في الحصول على موافقة البرلمان قد يكلفها منصبها.

وتابعت الصحيفة أن طرح الخطة على البرلمان سيكون في ديسمبر المقبل، وتحتاج رئيسة الوزراء إلى ما لا يقل عن 318 صوتا من بين 650 صوتا من نواب مجلس العموم، لكنها لم تتمكن من ضمان 230 صوتا فقط حتى الآن.
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