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مرأة

عشبة مهملة تنسف الكرش والأرداف وتشد البطن

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من السيدات أصحاب الوزن الزائد من مشكلة الدهون الزائدة فى منطقة البطن والأرداف وخاصة بعد الولادة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول كوب من منقوع هذه العشبة التي تخلص الجسم من دهون الكرش والأرداف تساعد فى شد البطن والجلد.

أكد الدكتور "أحمد صبرى" أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة أن هناك عشبة تساعد فى رفع معدل الحرق والتخلص من جميع سموم الجسم والتخلص من الأرداف والكرش وشد البطن ورغم أهمية هذه العشبة إلا أن الكثير من الأشخاص يقومون برميها ولا يعون مدى أهميتها.

وأوضح أن العشبة هي" حرير الذرة " أو شعار الذرة كما يسميه البعض تعتبر هذه العشبة لها أهمية كبيرة للإنسان لما لها من فوائد عديدة مما تساعد فى تنظيم مستوى الضغط والسكر فى الدم وتخلص المثانة من الإلتهابات .

طريقة الأستعمال :
يقطع حرير الذرة ويوضع منه نصف ملعقة كبيرة فى نصف لتر من الماء على النار حتى الغليان ثم يصفى ويشرب منه كوب يوميا فهو يخلص الجسم من الدهون والسموم.
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