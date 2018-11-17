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رياضة

أحمد سليمان: أجيري حاز ثقة المصريين بعد الفوز على تونس

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:23 ص
أحمد سليمان المرشح
أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك
عمرو أبوبكر
قال أحمد سليمان، المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، إن المكسيكي خافيير أجيري حاز على ثقة المصريين بعد الفوز على تونس بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأضاف سليمان، خلال لقائه مع مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، أنه كان متحفظ على مشاركة النشاوي أمام تونس، وكان يجب منح الفرصة لجنش أو عواد.

وتابع أحمد سليمان، المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، أن، وجود أربعة حراس مرمى في مباراة تونس لا تحتاج إلى ذلك العدد، موضحا أنه كان يمكن ضم 3 حراس مرمى في المعسكر المغلق قبل بداية مباراة تونس.

وكشف أحمد سليمان، المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، أن الإفادة الكبيرة التي يحصل عليها حراس المرمى خلال فترة التدريب مع اللاعبين.
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