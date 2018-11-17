جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة مصر للطيران القادمة من لندن، على متنها جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني، ليوراي الثرى إلى مثواه الأخير.



وشهد محيط منفذ 35 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات أمنية مكثفة لوصول الجثمان على متن الرحلة رقم 780، بعد انتهاء كافة الإجراءات من قبل السلطات في لندن بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك.



ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.



يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجه بعدة دول وعاد لعملة من جديد .