أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية نسبيا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت.
وجاءت الأسعار وفقا للبنك المركزي المصري كالتالي :
الدولار الأمريكي :
شراء : 17.86 جنيه
بيع : 17.95 جنيه
اليورو :
شراء : 20.19 جنيه
بيع : 20.30 جنيه
الجنيه الإسترليني :
شراء :22.86 جنيه
بيع : 22.99 جنيه
الدينار الكويتي :
شراء : 58.66 جنيه
بيع : 59.02 جنيه
الريال السعودي :
شراء :4.76 جنيه
بيع : 4.78 جنيه
وجاءت الأسعار وفقا للبنك المركزي المصري كالتالي :
الدولار الأمريكي :
شراء : 17.86 جنيه
بيع : 17.95 جنيه
اليورو :
شراء : 20.19 جنيه
بيع : 20.30 جنيه
الجنيه الإسترليني :
شراء :22.86 جنيه
بيع : 22.99 جنيه
الدينار الكويتي :
شراء : 58.66 جنيه
بيع : 59.02 جنيه
الريال السعودي :
شراء :4.76 جنيه
بيع : 4.78 جنيه