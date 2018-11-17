ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:23 ص
أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت
عبد العزيز جمال
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية نسبيا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت.

وجاءت الأسعار وفقا للبنك المركزي المصري كالتالي :

الدولار الأمريكي :
شراء : 17.86 جنيه
بيع : 17.95 جنيه

اليورو :
شراء : 20.19 جنيه
بيع : 20.30 جنيه


الجنيه الإسترليني :
شراء :22.86 جنيه
بيع : 22.99 جنيه


الدينار الكويتي :
شراء : 58.66 جنيه
بيع : 59.02 جنيه


الريال السعودي :
شراء :4.76 جنيه
بيع : 4.78 جنيه
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على هدية الرئيس الروسى بوتين في كازاخستان.. فيديو

الضرب في الميت حرام .. رجل يسرق الزهور من فوق مقابر الموتى

مكتب وكيل الأزهر يحذر الزوجين من هذا الأمر عند تأخر الإنجاب.. فيديو

كأنه امبارح يتخطى حاجز الربع مليون مشاهدة في أحدث حلقاته

قطار المحاكمات اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي..و30 متهما لانضمامهم لتنظيم داعش.. والحكم على قاتل طبيب الساحل

الحوثي يخرقون هدنة وقف إطلاق النار مع التحالف

تعليم البرلمان تجتمع بطارق شوقي لمناقشة تحديات المرحلة المقبلة.. الأحد

نقل جثمان الشهيد ساطع النعماني من مطار القاهرة لأحد المستشفيات.. شاهد

الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العالمي الـ 14 للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ..اليوم

علي جمعة يحذر من ذكر اسم رسول الله محمد بدون هذا اللفظ

بدون ضرب .. طريقة عمل فوم النسكافيه في المنزل بسهولة

تعرف على تفاصيل ألبوم صابر الرباعي الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth.. فيديو
انهيار شقيق الشهيد ساطع النعماني أثناء استقبال الجثمان بمطار القاهرة.. شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
نقل جثمان الشهيد ساطع النعماني من مطار القاهرة لأحد المستشفيات.. شاهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟