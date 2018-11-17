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برلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوى الشريف

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
بعث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وفيما يلي نص البرقية:
"فخامة السيد الرئيس/عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد، يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم الدين القويم، وهي ذكرى متجددة لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى.

إن احتفالنا بمولد صاحب الرسالة السامية، ما هو إلا تعبير عن معاني الوفاء، ويرسم لنا معالم الطريق، ويجسد أروع المثل للقادم من الأجيال بعد أن اختاره الله هاديًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.

إن سيرته العطرة صلوات الله عليه وسلم، منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى هي نموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم النبيلة المستفادة من سيرة نبي الإنسانية والسلام، والتعبد دون غلو أو تطرف.

وما أحوجنا اليوم أن نعمل ما وسعنا العمل للارتقاء بشعب مصر العظيم إلى أعلى مراتب السعادة مستلهمين السيرة النبوية العطرة التي تغرس في نفوسنا الشعور بالاصطفاف والتماسك متوسمين فيها معالم القدوة والمثل، داعين المولى عز وجل أن تتوحد أمتنا، وأن تتخلص من أزماتها الخانقة، وأن تجتمع قلوبنا على الخير.

وكل عام وأنتم بخير.. ووقاكم الله كل مكروه".
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