تعليم مطروح تحظر نشر أي مستندات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر الدكتور سمير النيلي، مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح، تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الموجودة بمحافظة مطروح، وجه خلالها بعدم نشر أي مستندات حكومية خاصة بالتربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على صفحات المعلمين أو على الصفحات الرسمية تابعة للإدارات التعليمية أو المدارس، مؤكدًا أن من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للقوانين واللوائح الوزارية المنظمة لذلك.



كما حذر النيلي من الإدلاء بأي معلومات أو إعطاء بيانات أو تصريحات لأي جهة إلا بموافقة شخصية منه، مشددًا على ضرورة تقنين النشر على صفحات المدارس الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع التصوير داخل المؤسسات التعليمية، خاصة بالنسبة لموجهي المواد الدراسية وأعضاء المتابعة الميدانية بالإدارات التعليمية والمديرية، وقال: "إن ما نقوم به داخل المدارس هو جزء من عملنا وواجبنا وليس إنجازا يستحق التوثيق".



وأكد مدير تعليم مطروح أن صفحات المدارس الموجودة على "فيس بوك" أنشئت خصيصا لنشر ما يخص العملية التعليمية وللتواصل مع أولياء الأمور ولا يجب نشر أي شيء غير ذلك عليها.



وشدد النيلي على ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من قوانين وقرارات وتعليمات، منعًا لحدوث أي بلبلة للرأي العام وتجنبًا لإثارة غضب المواطنين حتى لا يحدث أي تأثير سلبي على أوضاع المنظومة التعليمية.