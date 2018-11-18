حكم الاحتفال بعيد الميلاد

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إنه يجوز للمسلم أن يحتفل ويحتفى بعيد ميلاده، لافتا إلى أن هذا الاحتفال إذا خرج عن الثواب الشرعية المحددة يكون حرام شرعا ولايجوز



وأضاف "جلال" خلال برنامج "المسلمون يتساءلون" في إجابته عن سؤال مضمونه " هل يجوز احتفال المسلم بعيد ميلاده ؟ "، أن يجوز الاحتفال بيوم عيد الميلاد من باب شكر الله تعالى على نعمته علينا، فالله عز وجل كرم الانسان ووجوده في هذه الدنيا لتعمير الكون، وقال في كتابه الكريم " لان شكرتم لازيدنكم " وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ "



وأوضح الداعية الإسلامي، أن الاحتفال جائز ولكن بشروط، أهمها عدم الاختلاط وعدم الخروج عن الثوابت الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى

