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فن

أحلام تطرح كليب أغنية احلف على اليوتيوب .. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:47 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت المطربة احلام كليب اغنيتها الجديدة "احلف" وذلك عبر صفحتها على موقع اليوتيوب.

الاغنية من كلمات قوس والحان بازل وتوزيع هشام السكران ويعد هذه الاغنية هى الاحدث للمطربة احلام والتى تعقد عليها املا كبيرا فى تحقيق مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.

يذكر أن أحلام خضعت الى رجيم قاسم حيث ظهرت فى الفترة الاخيرة خاسرة وزنها بشكل كبير وكانت سببا فى مغازلة زوجها لها.
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