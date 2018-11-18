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أخبار البلد

ابني البدري.. حملة لرعاية الطفل المبتسر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:17 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أطلقت مبادرة "حلمنا وهنحققه" بالجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، بالتعاون مع مؤسسة "مصر للتنمية المستدامة – حملة أنتي الأهم"، وجمعية بورسعيد لحديثي الولادة، حملة "ابني البدري" لرعاية الطفل المبتسر، تحت رعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للسكان، في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، في إطار احتفالات مصر والعالم بيوم رعاية الطفل المبتسر العالمي.

استهلت فعاليات اليوم، بماراثون للجري، بحضور شخصيات عامة، وخبراء من مجالي الطفولة والأمومة والنساء والتوليد، وممثلين عن وزارات التضامن والصحة والسكان، والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفي الأطفال والنساء بمجمع الجلاء للقوات المسلحة، المدير التنفيذي لحملة "حلمنا وهنحققه"، أن الحملة تهدف إلى التوعية والتثقيف بشأن رعاية الطفل المبتسر، من خلال فعاليات عامة ومحاضرات علمية وأخرى توعوية وتثقيفية، وتنظيم احتفال رسمي في مسرح الصوت والضوء بالأهرامات في التاسعة من مساء السبت 17 نوفمبر.

وقالت أن هناك عدد من جلسات التوعية والتثقيف للأمهات، وتعرض خلالها عدد من التحديات السكانية التي تواجه مجتمعنا المصري، أبرزها الزواج المبكر، والولادة المبكرة، وسوء التغذية، وأساليب انتقال ومكافحة العدوى، وتوعية للأمهات علي رعاية الطفل المبتسر، ومحاضرات تثقيفية وتوعوية لتغطية مشاكل مجتمعية صحية تؤدي إلى الولادة المبكرة، والقيصرية المتكررة، من الأمور الحياتية في مصر.

وأكدت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة والسكان سابقا، على أن اليوم العالمي للطفل المبتسر هذا العام، يلق ثراء بالمعلومات، والتثقيف من خلال كبار الخبراء، وتقدم المادة التوعوية للحضور من خلال جلسات عرض، وفقرات تثقيفية، وعرض مسرحية "ناصحة وابنها البدري"، ومعلومات عن عظماء العالم في الحقب الزمنية المختلفة ممن كانوا مبتسرين وهم أطفال، ومن بينهم برنارد شو، وبيتهوفن، ونيوتن، وغيرهم، وإبراز ودعم الرضاعة الطبيعية للطفل المبتسر، وقدرته علي النمو البدني والعقلي، وتنظم مسابقات وتكريم لأم الطفل المبتسر المثالية والطفل المثالي، وعرض أزياء لملابس الحضن الدافي "رعاية الأم الكنجر".
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