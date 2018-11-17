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رياضة

هاني حتحوت يكشف كواليس اجتماعات الخطيب في الأهلي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش على شاشة صدى البلد كواليس الجلسات التي عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية داخل جدران النادي.

وقال حتحوت في برنامجه مساء السبت "كارتيرون تحدث مع الخطيب خلال جلسته، إنه متمسك في الجهاز الطبي وأن الأزمة تكمن في المدرب البدني الهولندي مايكل ليندمان".

وتابع حتحوت عبر برنامجه "كارتيرون أكد لرئيس الأهلي أنه قادر على تولي مهمة التدريبات البدنية للاعبي الفريق في حالة رحيل مايكل ليندمان والاستقرار على رحيله".

وواصل الإعلامي هاني حتحوت "حسام غالي اعترض خلال اجتماعه مع محمود الخطيب يوم الخميس على رحيل علاء عبد الصادق الذي يعمل بدون مقابل ويقدم كل ما لديه من أجل النادي، بجانب اعتراضه على عودة هيثم عرابي للجنة التعاقدات بسبب وجود بعد اللغط حول فترة عمله مع الفريق".

وأوضح "الاعتراض الثالث من جانب حسام غالي كان على عودة سيد عبد الحفيظ لإدارة الكرة مرة أخرى للنادي الأهلي، معللًا ذلك بأن هناك عددا من اللاعبين لديهم أزمات مع مدير الكرة السابق بالأهلي".
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