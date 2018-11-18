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نقيب الصيادلة: توكيل محامين لمتابعة مقتل الصيدلي في السعودية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:26 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تواصل مع وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، فور علمه بمقتل صيدلي مصري بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن كل مؤسسات الدولة تحركت بشكل سريع بعد علمها بهذه الجريمة البشعة، مؤكدا ان نقابة الصيادلة وكلت عددا من المحامين للسفر إلي المملكة العربية السعودية لمتابعة القضية.

وأردف: "اتواصل مع وزيرة الصحة لحظة بلحظة لمتابعة سير التحقيقات ، ودم كل مصري وعربي وصيدلي غالي علينا".

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