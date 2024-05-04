كيف أنقذ أبوريدة الكاف من الانقسام بعد حياتو؟ .. رئيس الاتحاد المغربي يجيب

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو تنفيذية الفيفا النقاب عن الدور الكبير الذي لعبه رؤساء اتحادات عربية وكذلك المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في لم شمل الكرة الإفريقية وانهاء حالة من الانقسامات على هامش دعم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي في انتخابات 2021.

وقال فوزي لقجع عبر برنامج لقاء خاص المذاع عبر تلفزيون وراديو أون سبورت مع الإعلامي محمد الليثي: ما نسعى له هو الاستقرار دائما داخل أسرة الكاف من أجل تطوير الكرة الإفريقية.

وقال فوزي لقجع: يجب أن نعود إلى الوراء وتحديدا في 2017 ويشاطرني العديد من رؤساء الاتحادات وأيضا المهندس هاني أبوريدة فالكاف عاني من استقرار زائد عن الحد في عصر عيسى حياتو لأكثر من 20 عاما ولم تفرز منظومة الكاف المطلوب لمواكبة التطورات وكانت تلك الفترة تتطلب التغيير وقتها وحدثت انتخابات في 2017 ثم جاءت أجواء انقسامية في 2021.

وتابع فوزي لقجع : انتخابات 2021 كادت ان تفرز انقسامات كبرى في الكاف ووصل عدد المرشحين 5 مرشحين لرئاسة الاتحاد الإفريقي وبدأت جهود كبيرة ساهم فيها المهندس هاني أبوريدة عضو الفيفا بحنكته وخبراته في لم الشمل من جديد وتقريب وجهات النظر في نهاية المطاف خلال انتخابات 2021.