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أخبار البلد

لمياء عبد الحميد: ابنى كان حلقة الوصل للتعرف على زوجي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
صدى البلد
أماني نوار -عدسة صلاح مهدي
كشفت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد مقدمة برنامج بكرة أحلى عن قصة تعارفها على زوجها قائلة: "زوجي صديق أخي المخرج وائل عبد الحميد، وكان يعمل مدير تصوير معه في أحد المسلسلات".

وأضافت زوج الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد خلال ندوتهما في موقع "صدى البلد" أن كريم ابن زوجته - لمياء- كان حلقة الوصل بينه وبينها بحكم تواجده معه دائما أثناء التصوير في البلاتو ومن هنا بدأ التعارف.

وتابعت لمياء: بالنسبة لأبنائي لا أمانع أبدا أن يدخلون مجال الإعلام، مضيفة أن أبنتها "رؤية" طالبة في كلية فنون جميلة وهي سعيدة بذلك لانه لديها موهبة كبيرة في الرسم ورثتها عن جدها المخرج فهمي عبد الحميد، أما عن أبنها كريم فهو لديه ميول إعلامية بسبب تواجده معها في أكثر من برومو لها خاص بالبرنامج.

ونصحت لمياء أولادها عند خوضهم التجربة الإعلامية بعد التكلف والوضح لكي يصلوا إلى المشاهد.
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