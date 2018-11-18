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أخبار العالم

ماكرون وميركل يبحثان عن طرق مشتركة للتقرب من ترامب

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
بحث كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل، ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن طرق مشتركة للتقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإصلاح العيوب في عملة اليورو.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، تحدث ماكرون في البرلمان الألماني، اليوم الأحد، في يوم سنوي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب والدكتاتورية، وذلك بعد أسبوع من الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، وبعد ذلك تشاور مع ميركل بشأن القضايا الأوروبية والدولية.

جدير بالذكر أن ميركل أكدت، في الأسبوع الماضي، دعوة ماكرون إنشاء جيش أوروبي وهو احتمال على المدى الطويل أثار انتقادات كبرى من ترامب تجاه ماكرون.

وقالت المستشارة الألمانية إن وجود قوة أوروبية سيوفر المال مشيرة إلى أنها تتفق مع ماكرون أن أوروبا يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها.

ومن المقرر أن يحضر الجانبان الفرنسي والألماني أيضا قمة ديسمبر بشأن إصلاحات محدودة لعملة اليورو.
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