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رياضة

جالطة سراي يفتح أبواب الرحيل أمام سفيان فيجولي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
القسم الرياضي
فتح نادي جالطة سراي التركي، الباب أمام لاعبه الجزائري سفيان فيجولي، للرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت "فوتو ماك" التركي، أن جالطة سراي مستعد للتخلي عن خدمات سفيان فيجولي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف الموقع، أن إدارة النادي التركي قررت أيضا الاستغناء عن المهاجم السويسري إيرين ديرديوك، والمدافع البرازيلي مايكون روكي.

وشارك فيجولي مع جالطة سراي في 3 مباريات في الدوري التركي هذا الموسم، لم يسجل خلالهما أي هدف.

يذكر أن جالطة سراي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 23 نقطة.
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