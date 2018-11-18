التعليم: بدء تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي أول ديسمبر

أكد أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، أن الدفعة الأخيرة من أجهزة تابلت أولى ثانوي ستصل لمخازن الوزارة يوم ٢٠ نوفمبر الجاري.



وقال صابر، في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، إنه من المقرر أن تبدأ عملية توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي أول ديسمبر المقبل.



وأضاف أن توزيع التابلت لن يتم إلا على المدارس التي تم الانتهاء من تركيب الألياف الضوئية وتوصيل الإنترنت فائق السرعة فيها.



جدير بالذكر أن عدد أجهزة التابلت التي تم استلامها من جانب الوزارة حتى الآن وصلت إلى 55% من إجمالي أجهزة التابلت المخطط تسليمها للطلاب والبالغ عددها الإجمالي 807 آلاف جهاز.