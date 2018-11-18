ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: بدء تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي أول ديسمبر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكد أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، أن الدفعة الأخيرة من أجهزة تابلت أولى ثانوي ستصل لمخازن الوزارة يوم ٢٠ نوفمبر الجاري.

وقال صابر، في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، إنه من المقرر أن تبدأ عملية توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي أول ديسمبر المقبل.

وأضاف أن توزيع التابلت لن يتم إلا على المدارس التي تم الانتهاء من تركيب الألياف الضوئية وتوصيل الإنترنت فائق السرعة فيها.

جدير بالذكر أن عدد أجهزة التابلت التي تم استلامها من جانب الوزارة حتى الآن وصلت إلى 55% من إجمالي أجهزة التابلت المخطط تسليمها للطلاب والبالغ عددها الإجمالي 807 آلاف جهاز.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للوصل الإماراتي وظهور ليندمان رغم الإقالة

العامري فاروق لـ الخطيب: إن شاء ترجع بالسلامة

شاهد.. أحلام بإطلالة كيم كارداشيان

الخطيب يبدأ إجراء فحوصات طبية بألمانيا قبل جراحة بالنخاع الشوكي

أمر لو فعلته سيفرج الله همك ويفك كربك

البترول: طرح بنزين 87 بالأسواق.. قريباً

السماء تمطر 30 عربة قطار في أمريكا

مي عز الدين توجه رسالة لتامر حسني وزينة بسبب فيلم حمزة

البابا تواضروس: تدشين الكاتدرائية يوم مشهود

شوبير يكشف حقيقة عودة باسم مرسي وشيكابالا للزمالك.. فيديو

وداعا لمشكلات الهضم بـ 4 أعشاب من مطبخك

الاتحاد الإسباني يصالح الغندور بعد أزمة مونديال 2002.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الدقهلية: قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية

ضبط مصنع لإنتاج شامبوهات مجهولة المصدر بالروبيكي.. صور

شاهد.. تفاصيل زيارة أشرف صبحي لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

منتديات دندرة الاقتصادية بقنا منبع للأفكار.. شاب يصنع شرائح شيبس من الموز.. وآخر يستخدم مخلفات الموز في عمل منسوجات ومنتجات يدوية

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

فيديو

الأرصاد: استقرار في حالة الطقس لمدة 72 ساعة وفرص لسقوط الأمطار
شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية
مفاجأة.. ميدو يدخل عالم الفن بأغنية مع العسيلي.. فيديو
البابا تواضروس: يجب أن تكون نفوسنا سماوية حاضرة أمام الله
منسق مشروع تطوير الكاتدرائية: البابا أصر على تنفيذ الأعمال بأياد مصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟