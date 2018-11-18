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شاهد.. احتجاجات في هولندا بسبب بابا نويل

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:55 م
صدى البلد
شيماء مجدى
عرضت فضائية "يورونيوز"، اليوم الأحد، فيديو يعرض احتجاجات فى هولندا بسبب شكل بابا نويل.

وقالت الشرطة الهولندية، إن اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين للشكل الذي ظهر فيه مساعدو النسخة الهولندية من سانتا كلوز.

واعترض البعض على فكرة دهن بعض الأشخاص الذين يتقمصون شخصية بلاك بيت مساعد سانتا، وهو ما يؤكد المعارضون لهذه الفكرة أنها ترسيخ للأفكار النمطية العنصرية.

في قرية زانستاد التاريخية شمالي أمستردام، تجمع الأهالي للترحيب بسينترا كلاس "سانتا كلوز"، وانتظر الأطفال دورهم للحصول على الحلوى التي يقدمها.

وأكدت شرطة روتردام أنها اعتقلت مجموعة من الأشخاص، كما فضت عراكا بين مؤيدين لفكرة البلاك بيت ومعارضين لها.

أما رئيس الوزراء مارك روتا فقد طالب الفريقين بالهدوء، وقال:"أعتقد أن المجتمع يوافق على شيء واحد وهو أننا جميعا نسعى لمنح السعادة للأطفال".

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