مفاجأة بشأن تجديد عقد كهربا مع نادي الزمالك

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك أنه تم توثيق عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، لمدة 4 مواسم .



وأكد مسئولو الزمالك، أن ما حدث صفعة قوية لكل أصحاب الشائعات وهواة الأكاذيب ونشر الأخبار المضللة والمفبركة ضد القلعة البيضاء.



وشهدت الساعات الماضية سلسلة من الحملات المغرضة ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء بعدم صحة العقد الذى تم توقيعه مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وأنه من حقه التوقيع لأي ناد خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.