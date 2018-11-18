ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موعد جديد لقمة مجلس التعاون الخليجي.. وانفراجة في أزمة قطر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "الراي" الكويتية أن قمة مجلس التعاون الخليجي المنتظرة ستعقد بحلول يوم 9 ديسمبر المقبل، مشيرةً إلى أنها ستركز في المقام الأول على سبل حل أزمة قطر مع دول التحالف العربي لمكافحة الإرهاب. 

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة قولها إن "القمة ستنعقد بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل الخاضع، كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة"، مشيرةً إلى أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج، خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة".

وأضافت: "المساعي قائمة على قدم وساق من أجل الوصول الى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة الخليجية، كما يرجح أن تعقد اجتماعات ولقاءات تمهيديّة قبل القمة حتى ولو من دون إعلان، تجمع بين مسئولين رفيعي المستوى من مختلف دول الخليج".

وبحسب المصادر، فإن الهدف من هذه الاجتماعات واللقاءات، سيكمن في وضع مسودة اتفاق للمرحلة المقبلة قائمة "على قاعدة المصارحة والمكاشفة".
loading...

ترشيحاتنا

حازم إمام يعلق على أداء تريزيجيه أمام تونس ورأي صادم عن محمد صلاح

شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة

خالد الجندى يكشف عقوبة من تعلق بغير الله في الدنيا.. فيديو

قرقاش: الصحافة التركية امتهنت فبركة الأخبار

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

التضامن تكشف حقيقة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات .. فيديو

صحيفة سعودية تكشف مفاجأة عن أصدقاء خاشقجي

عصام الحضري يوجه رسالة إلى جماهير الدراويش

ضبط المتهمين بقتل شخص وزوجته داخل شقتهما بإحدى قرى الدقهلية

إمام مسجد يؤذن للصلاة داخل كاتدرائية إنجليزية.. فيديو

رحيل حمدي النقاز وكهربا أبرز الحصاد الأسبوعي لــ نادي الزمالك

ليبرمان يفتح النار على حكومة الاحتلال ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

فيديو

سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو
شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة
ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو
ضبط 23 طن سماد مغشوشة داخل مصنعين بالنوبارية فى البحيرة.. فيديو
سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟