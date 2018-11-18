موعد جديد لقمة مجلس التعاون الخليجي.. وانفراجة في أزمة قطر

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية أن قمة مجلس التعاون الخليجي المنتظرة ستعقد بحلول يوم 9 ديسمبر المقبل، مشيرةً إلى أنها ستركز في المقام الأول على سبل حل أزمة قطر مع دول التحالف العربي لمكافحة الإرهاب.





وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة قولها إن "القمة ستنعقد بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل الخاضع، كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة"، مشيرةً إلى أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج، خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة".





وأضافت: "المساعي قائمة على قدم وساق من أجل الوصول الى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة الخليجية، كما يرجح أن تعقد اجتماعات ولقاءات تمهيديّة قبل القمة حتى ولو من دون إعلان، تجمع بين مسئولين رفيعي المستوى من مختلف دول الخليج".



