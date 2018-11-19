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رياضة

مجاهد: غياب الجماهير في مدرجات مصر سبب خسارة الأهلي من الترجي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:15 ص
جماهير الأهلى
جماهير الأهلى
حسن العمدة
أكد أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة المصري، أن سبب خسارة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هو عدم خوض عدد من اللاعبين أمام جماهير مثلما حدث في ملعب رادس.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "عدم اللعب أمام الجماهير هو سبب خسارة الأهلي بسبب مستوى لاعبيه".

وأضاف: "الاتحاد ليس سببًا في عدم عودة الجماهير، هناك ظروف بيروقراطية وقرارات لا دخل لنا فيها هي السبب، نتمنى أن يتم اتخاذ القرار من الصباح".

وتابع مجاهد: "ما يحدث في مصر من قرارات يجعلني ارفض الحلم ان اقوم بتنظيم كاس العالم في اي فترة مقبلة".
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