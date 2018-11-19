الجيش السوري يطرد أعضاء داعش من جنوب شرق البلاد

انسحب مئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من قلب منطقة جبلية في جنوب شرق سوريا بعد السيطرة عليها أكثر من 3 أشهر في مواجهة هجوم ضخم من الجيش السوري لسحقهم وذلك حسبما قال مقاتلون من المعارضة وسكان المدينة.



وأضافوا أن أعضاء التنظيم الإرهابي الذين كانوا متحصنين في جبال تلول الصفا الواقعة بشرق محافظة السويداء بدأوا انسحابهم في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب دبابات الجيش السوري المدعومة بغارات جوية عنيفة من آخر معاقلهم.



وقالت وسائل الإعلام السورية نقلا عن مصادر الجيش إن قوات الجيش أطبقت على تلول الصفا وذكرت مواقع إلكترونية إن الجيش رفع العلم السوري قرب ضريح أحد الأولياء بالقرب من الموقع.



وفقد تنظيم داعش الإرهابي معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا العام الماضي وقد تقدم عبر مدينة السويداء في يوليو انطلاقا من المناطق الصحراوية الواقعة شرقي المدينة وقتل أكثر من 200 شخص.



وقال مصدر سابق بالمعارضة يعرف المنطقة بشكل جيد إن من المعتقد أن مقاتلي التنظيم فروا لمناطق أخرى إلى الغرب من بينها بلدة الرحبة مع اختباء كثيرين أيضا في المنطقة الصحراوية الشرقية الواسعة القليلة السكان.



وإلى الشمال الشرقي شن أيضا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غارات جوية على بلدة هجين شرقي نهر الفرات وهي آخر جيب مازال تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر عليه في سوريا قرب الحدود مع العراق.