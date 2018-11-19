لأول مرة.. وزير الخارجية البريطاني في إيران

أعلن مكتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان أنه سيزور إيران لأول مرة اليوم الإثنين لإجراء محادثات مع الحكومة الإيرانية بشأن قضايا من بينها مستقبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015.



وقال مكتب هانت إنه سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وسيشدد على التزام بلاده بالاتفاق النووي مادامت إيران ملتزمة ببنوده، وسيناقش هانت أيضا الجهود الأوروبية للحفاظ على عملية تخفيف العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي.



وقال هانت في بيان قبل الزيارة إن "الاتفاق النووي الإيراني مازال يمثل عنصرا مهما للاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التخلص من خطر وجود إيران المسلحة نوويا. ويحتاج الاتفاق إلى التزام بنسبة 100 في المئة من أجل استمراره.



وأضاف: "سنلتزم بما علينا في الاتفاق مادامت إيران ملتزمة بذلك، ولكننا نحتاج أيضا إلى أن تنهي إيران النشاط المزعزع للاستقرار في باقي أنحاء المنطقة إذا كنا سنعالج الأسباب الأساسية للتحديات التي تواجه المنطقة".



وتابع مكتب هانت إنه سيناقش دور إيران في الحرب في سوريا واليمن وسيضغط على إيران بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان داعيا إلى الإفراج فورا عن المواطنين الذين يحملون جنسية بريطانية إيرانية مزدوجة حينما تكون هناك أسباب إنسانية للقيام بذلك.



وقال: "سأزور أيران برسالة واضحة لزعماء هذا البلد ألا وهي أن سجن أبرياء لا يمكن ويجب ألا يُستخدم كوسيلة ضغط دبلوماسي".