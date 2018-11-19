مقتل يمنيين بسبب ألغام الحوثي البحرية

لقي صيادان يمنيان مصرعهما، مساء أمس الأحد، جراء انفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي، في إحدى سواحل مدينة الحديدة غرب البلاد.



واختطفت الميليشيات 18 صيادًا لحظة عودتهم من عرض البحر بقوارب صيدهم إلى ميناء الحديدة، وفق ما نقلته العربية السعودية.



وقالت مصادر محلية إن انفجار لغم بحري حوثي أودى بحياة اثنين من الصيادين، على بعد ثلاثة أميال من ساحل الهارونية غرب مديرية المنيرة، شمال الحديدة.



وكانت مواقع إخبارية يمنية قد ذكرت، في وقت سابق، عن نشر ميليشيات الحوثي، سلسلة أنفاق بحرية بمساعدة خبراء إيرانيين قرب ساحل المنيرة، إضافة إلى زراعة ألغام بحرية جنوب غربي ساحل ميناء "ابن عباس" شمال محافظة الحديدة.