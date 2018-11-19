بدء احتفالية المولد النبوي الشريف بتلاوة القرآن الكريم.. فيديو

بدأت منذ قليل، احتفالية المولد النبوى الشريف، بقاعة مؤتمرات الأزهر، وذلك بتلاوة القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة بمناسبة الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ويحضره كل من الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوزراء وسفراء الدول الاسلامية والعربية ولفيف من الشخصيات الوطنية والدينية.



وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الرئيس السيسى سيكرم خلال الاحتفال 8 من الشخصيات التي أثرت في الفكر الإسلامي الرشيد من مصر والخارج منهم علماء وواعظات وشباب وإداريين من الأوقاف.



وأضاف أنه سيتم خلال الاحتفال تكريم كل من مفتى كازاخستان الشيخ سيريك باي أوراز، ومفتى أوغندا الشيخ شعبان رمضان موجابى، لفكرهما الوسطى المعتدل ودورهما فى خدمة القضايا الإسلامية.