أحمد سعد يعيد نشر أغنية صلوا على سيدنا النبي بعد عام من طرحها.. فيديو

اعاد المطرب أحمد سعد نشر أغنية "صلوا على سيدنا النبي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وكان "سعد" قد طرح الأغنية لأول مرة العام الماضى، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة تخطت المليون مشاهدة.



الأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان أحمد سعد وتوزيع أشرف البرنس ورؤية إخراجية حسام المهدي.



