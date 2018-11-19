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رياضة

زمالك 2001 يهزم حرس الحدود بهدفين نظيفين ببطولة الجمهورية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسي
فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001 علي فريق حرس الحدود بنتيجة 2-0 ، في الجولة الثالثه عشرة، ضمن بطولة الجمهورية للناشئين.

وأحرز أهداف الزمالك أسامة فيصل وحسام أشرف كما أهدر الزمالك ركلتي جزاء ضمن أحداث الشوط الأول.

ويقود زمالك 2001 المدير الفني عصام عبده ويعاونه عامر صبري ، واحمد عبد الرؤوف والاداري عبدلله حسين والمشرف سعيد الجدي.
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