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برلماني: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مكون من 45 مادة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك تحركات لمواجهة جرائم السوشيال ميديا، موضحًا أن أعضاء المجلس قاموا بالموافقة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالكامل.

وأضاف "بدوي"، خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن هذا القانون من أهم القوانين التى صدرت فى الفترة الأخيرة من المجلس، موضحًا أن القانون مكون من 45 مادة.

وأشار إلى أن القانون به مواد تعاقب أى شخص يسب على مواقع التواصل أو من يقوم بتركيب صور للبنات، وحكى قصة واقعية وقال «هناك سيدة تقدمت ببلاغ بأن هناك صورًا لابنتها منتشرة على الفيس بوك وبعد تحرير بلاغ من آلام فى قسم الشرطة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تأكد أن خطيبها السابق هو من قام بنشر هذه الصور».

وكشف أن العقوبة في هذه الحالة لا تقل عن عامين وغرامة 20 ألف جنيه.

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