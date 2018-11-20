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محافظات

إجراء 27 عملية جراحية بمستشفى السعديين بالشرقية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:20 ص
قافلة عمليات جراحية
قافلة عمليات جراحية للقضاء على قوائم الإنتظار
وائل شاهين
نظمت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قافلة عمليات جراحية للقضاء على قوائم الانتظار، أسفرت عن تنفيذ 27 عملية جراحية.

وشارك فى القافلة نخبة من أفضل الأطباء بمستشفيات الصحة بالشرقية وهم (حاتم شحتة، شكري غريب، عبد العزيز فتحي، محمد ورد، حسام حسني، ياسر عطية "جراحة عامة"، إبراهيم محمد مصطفى"تخدير"، ماجد سالم حسن "نساء وتوليد"، هبة صلاح "نساء وتوليد"، سعد النجار "نساء وتوليد"، أحمد عبود، أحمد عبدالحميد "أنف وأذن").

وأشارت المديرية، إلى أنه بذلك يرتفع عدد العمليات الجراحية إلى 1173 عملية جراحية بالقوافل الجراحية بمختلف مستشفيات المحافظة.

كما مر وكيل الوزارة على وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى للاطمئنان على تقديم الخدمة وحسن سير العمل بها، وكذلك المرور على الأقسام المختلفة بالمستشفى، كما اطمأن وكيل الوزارة على المرضى بعد خروجهم من العمليات والذين قدموا الشكر والدعاء للأطباء المشاركين وإدارة المستشفى.
إجراء 27 عملية جراحية بمستشفى السعديين بالشرقية
إجراء 27 عملية جراحية بمستشفى السعديين بالشرقية
إجراء 27 عملية جراحية بمستشفى السعديين بالشرقية
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