إجراء 27 عملية جراحية بمستشفى السعديين بالشرقية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قافلة عمليات جراحية للقضاء على قوائم الانتظار ، أسفرت عن تنفيذ 27 عملية جراحية.





وشارك فى القافلة نخبة من أفضل الأطباء بمستشفيات الصحة بالشرقية وهم (حاتم شحتة، شكري غريب، عبد العزيز فتحي، محمد ورد، حسام حسني، ياسر عطية "جراحة عامة"، إبراهيم محمد مصطفى"تخدير"، ماجد سالم حسن "نساء وتوليد"، هبة صلاح "نساء وتوليد"، سعد النجار "نساء وتوليد"، أحمد عبود، أحمد عبدالحميد "أنف وأذن").





وأشارت المديرية، إلى أنه بذلك يرتفع عدد العمليات الجراحية إلى 1173 عملية جراحية بالقوافل الجراحية بمختلف مستشفيات المحافظة.



