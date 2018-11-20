صحف الإمارات: الملك سلمان يؤكد وقوف المملكة إلى جانب اليمن ويحذر من خطر إيران.. الجبير: تركيا نفت اتهامها لمحمد بن سلمان بالتورط في أزمة جمال خاشقجي.. والبرلمان الدولي للتسامح والسلام يكرم الشيخ زايد

25 إصابة في تصدي الاحتلال للمسير البحري بغزة

أوروبا توافق على مشروع اتفاق «بريكست» وتواصل المفاوضات محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة





تصدرت القضايا الإقليمية الصحف الإماراتية الصادرة اليوم، الثلاثاء، إضافة إلى القضايا المحلية والدولية التى تهم الرأي العام الإماراتي.





وأبرزت صحيفة الإمارات اليوم تصريحات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى افتتاح دورة الأعمال الجديدة لمجلس الشورى، بأن النظام الإيراني دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وأن وقوف المملكة إلى جانب اليمن، هدفه نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيا انقلابية مدعومة من إيران، مؤكّدًا تمسّك المملكة بالشريعة الإسلامية وقيم الوسطية والتسامح والاعتدال، وأن المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها.





وقال خادم الحرمين الشريفين إن النظام الإيراني دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنـــطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقـف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار.





وعلى صعيد تطورات قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قالت صحيفة البيان إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كشف، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، عن أن السلطات التركية أكدت للرياض ردًا على استفسارات "على أعلى المستويات" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودي جمال خاشقجي، ودعا الجبير أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة.





وبشأن القضية الفلسطينية ذكرت صحيفة الخليج أن 25 فلسطينيًا أصيبوا عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المشاركين في المسير البحري السادس عشر شمال قطاع غزة، من بينهم الصحفي المصور راشد رشيد، فيما اعتقل الاحتلال 22 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأصيب 10 متظاهرين بالرصاص الحي و7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و8 بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين، وتابعت أنه يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بدأ يتخبط في قراراته بعد توليه صلاحيات وزير الحرب، ومواجهته ضغوطًا هائلة من أجل الإعلان عن انتخابات مبكرة، فقد وعد بنيامين نتنياهو، بإخلاء قرية الخان الأحمر قرب القدس وتشريد سكانها الفلسطينيين.





وعن الأزمة اليمنية، قالت صحيفة البيان إن مصادر يمنية كشفت لها ملامح خطة السلام الأممية المقترحة في محادثات السويد القادمة، بالتزامن مع إعلان الحكومة الشرعية موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة، فيما طلبت السويد من الكويت تولي مهمة نقل فريق المفاوضين عن مليشيا الحوثي، حتى لا تكون هناك ذرائع لعدم حضور المشاورات، وذكرت المصادر أن خطة السلام المقترحة من المبعوث الدولي، تنقسم إلى جزأين، الأول يخص إجراءات بناء الثقة، مثل إطلاق سراح المعتقلين والأسرى، ووضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، ووقف إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية.





دوليا، قالت صحيفة الخليج إن أوروبا توافق على مشروع اتفاق «بريكست» وتواصل المفاوضات، و أوضحت أن وزراء الاتحاد الأوروبي الـ 27 أعطوا موافقتهم على مشروع اتفاق بريكست في ختام اجتماع في بروكسل في مستهل أسبوع من المحادثات المكثفة قبل القمة الاستثنائية التي تعقد الأحد المقبل للمصادقة على النص، في ظل المعركة السياسية الدائرة في بريطانيا حول مسألة خروج البلاد من التكتل.





وقال الوزير النمساوي المكلف الشؤون الأوروبية جيرنوت بلوميل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «تم الانتهاء من الخطوة الأولى الصعبة، لقد نجحنا في الحفاظ على الوحدة».





وقالت صحيفة البيان إن الولايات المتحدة طالبت دول العالم بتوحيد جهودها لوقف سلوك إيران الإرهابي بالمنطقة، مشيرة إلى أن طهران لا تستهدف بالأذى دولة واحدة، بل تستهدف العالم أجمع، مؤكدة أن الإمارات والسعودية تستثمران في شعوبهما، موضحة أنه في المقابل أعطي النظام الإيراني الأولوية للعنف والإرهاب على حساب شعبه، وفي حين أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض عقوبات على إيران، قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، إن النظام الإيراني لا يستهدف بالأذى دولة واحدة، بل يستهدف العالم أجمع.





من جهته، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، أن الإمارات والسعودية تستثمران في شعوبهما، مشيرًا إلى أنه في المقابل أعطي النظام الإيراني الأولوية للعنف والإرهاب على حساب شعبه.





محليا، قالت صحيفة البيان إن البرلمان الدولي للتسامح والسلام يكرّم الشيخ زايد، حيث وقف أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام خلال الجلسة الثانية التي عقدت في القاعة الرئيسة للبرلمان الألباني احترامًا لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتقديرًا لإسهاماته ومبادراته في مجال التسامح والسلام حول العالم.



