تعرف على طريقة احتساب مجموع أولى ثانوي في النظام الجديد

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،شرحا وافيا للطريقة التي سيتم بها احتساب الدرجات بالنسبة لطلاب الصف الاول الثانوي في النظام الجديد الذي يتم تطبيقه لأول مرة خلال العام الحالي 2018/2019.



وقال الوزير في تصريحات صحفية له اليوم،إن طالب الصف الاول الثانوي سيؤدي في كل مادة امتحانين في الفصل الدراسي الاول وامتحانين في الفصل الدراسي الثاني.



وأوضح الوزير انه سيتم حساب الدرجة الاعلى للطالب ، ضاربا بذلك المثال التالي : اذا حصل الطالب في الامتحان الاول على ٣٠ من ١٠٠ ثم حصل في الامتحان الثاني على ٦٠ من ١٠٠ ، اذا فستكون محصلة الفصل الدراسي الاول في هذه المادة التي امتحنها الطالب مرتين ٦٠ من ١٠٠ ( الدرجة الاعلى وليس متوسط الدرجتين)



واضاف الوزير انه في الفصل الدراسي الثاني سيؤدي نفس الطالب امتحانين اخرين ، ولو افترضنا انه حصل في الامتحان الاول على ٤٠ من ١٠٠ ، ثم حصل في الامتحان الثاني على ٥٥ من ١٠٠ ، فهذا يعني ان محصلة الفصل الدراسي الثاني بالنسبة له هي الدرجة الاعلى ٥٥ من ١٠٠



وأشار الوزير إلى أنه بناء على ما سبق ستكون درجة العام كله بالنسبة لهذا الطالب في هذه المادة (٦٠+ ٥٥) مقسومة على ٢ لتصبح النتيجة ٥٧٫٥



ونوه الوزير إلى أنه اذا حصل الطالب في الفصل الدراسي الاول على ٤٠ من ١٠٠ في المادة ، سيكون مطالبا بأن يحصل في الفصل الدراسي الثاني على اكثر من ٦٠ من ١٠٠ لضمان النجاح.



وكان الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، قد اعلن أن نظام التقييم الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، يعتمد على عقد (4) امتحانات لكل مادة دراسية؛ اثنان منهما في نهاية الفصل الدراسي الأول، ويتم احتساب الدرجة الأعلى منهما للطالب، وامتحانان آخران في نهاية الفصل الدراسي الثاني؛ يتم احتساب الدرجة الأعلى منهما للطالب، وتحتسب الدرجة النهائية للمادة من متوسط درجتي الفصلين الدراسيين معًا.



وأعلن حجازى أنه من المقرر أن يتم عقد امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول على النحو التالي: يعقد الامتحان الأول لطلاب الصف الأول الثانوي العام في نهاية شهر ديسمبر المقبل، بينما سيؤدي الطلاب الامتحان الثاني في منتصف شهر يناير المقبل بحيث ينتهي قبل بدء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي



واعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي على الانترنت ، ان المجموع الكلي لطلاب الصف الأول الثانوي سيكون من 280 وسيكون مطلوب من الطالب حتى يكون ناجحا ألا يقل عن مجموع 140 .



وأشارت الوزارة إلى أن امتحان اللغة العربية سيكون من 50 درجة وسيكون زمن الإجابة عن الامتحان 100 دقيقة ، أما اللغة الأجنبية الأولى فستكون من 40 درجة و سيكون زمن الإجابة 80 دقيقة ، واللغة الأجنبية الثانية ستكون من 30 درجة و سيكون زمن الإجابة 60 دقيقة ، والرياضيات (الجبر و الهندسة) ستكون من 40 درجة وسيكون زمن الإجابة 80 دقيقة ، التاريخ من 20 درجة و سيكون زمن الإجابة 40 دقيقة ، الجغرافيا من 20 درجة وسيكون زمن الإجابة 40 دقيقة ، والفلسفة من 20 درجة وسيكون زمن الإجابة 40 دقيقة ، والفيزياء 20 درجة وسيكون زمن الإجابة 40 دقيقة ، الكيمياء 20 درجة وسيكون زمن الإجابة 40 دقيقة ، والاحياء من 20 درجة وسيكون زمن الإجابة 40 دقيقة.



وأوضحت الوزارة أن هناك مواد دراسية لا تضاف درجاتها للمجموع وهي مواد التربية الدينية و التربية الوطنية و الكمبيوتر، لافتة إلى أن امتحان التربية الدينية من 20 درجة ، والتربية الوطنية من 10 درجات ، والكمبيوتر من 20 درجة.



كما أكدت الوزارة أنه بالنسبة لمواد الأنشطة التربوية ، فهناك مادة التربية الرياضية التي تدرس لجميع الطلاب ويعقد لها امتحان عملي في نهاية الفصل الدراسي ولا تضاف درجات هذا الامتحان للمجموع الكلي للطالب ، مع العلم ان امتحان مادة التربية الرياضية من 10 درجات.



وأضافت الوزارة أن هناك مواد أنشطة أخرى يختار الطالب احدها وهي التربية الفنية ، والتربية الموسيقية ، والنشاط العلمي المهني ، والاقتصاد المنزلي ، والكشافة والمرشدات ، والمسرح والتمثيل ، والصحافة والإذاعة ، والمجتمع والتنمية البيئية ، والنشاط العلمي الإبداعي ، والمطالعة والمكتبات، ويتم تقييم الطالب في احد هذه المواد وفقا لاختياره بشكل عملي في نهاية الفصل الدراسي ، ولا تضاف درجاتها للمجموع ، مع العلم ان كل مادة من هذه المواد عليها 10 درجات.

