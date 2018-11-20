تعرف على تاريخ حلوى المولد النبوى..فيديو

قال الباحث الأثرى، سامح الزهار، إن الإسلام فى مصر دين اجتماعى، لافتًا إلى أن المصريين لديهم تقاليد اجتماعية حبًا فى العبادة وترتبط بالمناسبات الدينية، مؤكدًا أن احتفالات المصريين بالمولد النبوى بدأ منذ الدولة الفاطمية.





وأضاف الباحث الأثرى فى لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفاطميين أول من صنعوا حلوى مولد النبى ووزعوها على المصريين، مشيرًا إلى أنهم صنعوا ألف شكل مختلف من الحلوى ووزعوها وكانت تصنع الحلوى فى سوق الحلويين فى مصر القديمة.



