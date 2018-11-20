القبض على سائق بحوزته طربة حشيش بكمين سفاجا

تمكن ضباط مباحث كمين الكيلو 85 "سفاجا/قنا" من إلقاء القبض على سائق وبحوزته "طربة حشيش"، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كان اللواء اشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "مينا ر ح" 33 سنة - سائق والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا، وبحوزته "طربة" من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وجاء ذلك -بحسب بيان الثلاثاء- حال قيادته السيارة رقم 20539 سياحة البحر الأحمر، قادما من قنا إتجاه سفاجا " بكمين 85" سفاجا، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
كان اللواء اشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "مينا ر ح" 33 سنة - سائق والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا، وبحوزته "طربة" من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وجاء ذلك -بحسب بيان الثلاثاء- حال قيادته السيارة رقم 20539 سياحة البحر الأحمر، قادما من قنا إتجاه سفاجا " بكمين 85" سفاجا، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.