القبض على سائق بحوزته طربة حشيش بكمين سفاجا

تمكن ضباط مباحث كمين الكيلو 85 "سفاجا/قنا" من إلقاء القبض على سائق وبحوزته "طربة حشيش"، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كان اللواء اشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "مينا ر ح" 33 سنة - سائق والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا، وبحوزته "طربة" من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.



وجاء ذلك -بحسب بيان الثلاثاء- حال قيادته السيارة رقم 20539 سياحة البحر الأحمر، قادما من قنا إتجاه سفاجا " بكمين 85" سفاجا، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.