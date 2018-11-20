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حوادث

القبض على سائق بحوزته طربة حشيش بكمين سفاجا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:37 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
ابراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث كمين الكيلو 85 "سفاجا/قنا" من إلقاء القبض على سائق وبحوزته "طربة حشيش"، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء اشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "مينا ر ح" 33 سنة - سائق والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا، وبحوزته "طربة" من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وجاء ذلك -بحسب بيان الثلاثاء- حال قيادته السيارة رقم 20539 سياحة البحر الأحمر، قادما من قنا إتجاه سفاجا " بكمين 85" سفاجا، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
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