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أخبار العالم

فوضى في شوارع فرنسا بسبب احتجاجات السترات الصفراء.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:20 م
احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا
رحيم يسري
شهدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تظاهرات ضخمة لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على سياسات الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون بعد رفع أسعار الوقود.

وقطع المتظاهرون الطرق وأشعلوا النار بالإطارات، وسط دعوات لمظاهرة حاشدة يوم 24 نوفمبر الجاري، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ورصت مقاطع فيديو الفوضى التي أحدثها المتظاهرون بالمرافق العامة وإشعال النار في محطة لتحصيل رسوم المرور.

واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين نادوا بتظاهرات "السترات الصفراء" في مقاطعة كاين، وغيرها من المناطق.
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