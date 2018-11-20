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برلمان

سياحة النواب تطالب نبيلة مكرم بتنظيم رحلات للمصريين بالخارج لمصر

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:32 م
عمرو صدقى رئيس لجنة
عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب
فريدة محمد
أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بالخدمة الجديدة التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لأبناء الوطن فى الخارج والتى تتمثل فى تصميم الوزارة لخريطة تفاعلية لمقرات السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمى.

وقال " صدقى " فى بيان له أن السفيرة نبيلة مكرم من الوزراء الناجحين الذين فعلوا دور وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج معربا عن امله فى ان تضع هذه الوزيرة خطة للترويج للسياحة المصرية بمختلف دول العالم يقوم بتنفيذها جميع المصريين بالخارج والجاليات المصرية بمختلف دول العالم.

وأكد النائب أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على استعداد للتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم فى وضع هذه الخطة من خلال عقد لقاء معها داخل مقر اللجنة بمجلس النواب مقترحا ان تقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والطيران المدنى بوضع برنامج لتنظيم رحلات سياحية مخفضة للمصريين بالخارج مع أصدقائهم السياح الأجانب لزيارة مختلف المناطق والمحافظات السياحية والاثرية المصرية خاصة محافظات ومدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.
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