محمد فضل الله يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة الترجي وأول أغسطس

فجر الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح الرياضية، مفاجأة من العيار الثقيل بعد إيقاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الحكم الزامبي سيكازوي بداعي شبهة تلقيه رشوة فى مباراة الترجى وأول أغسطس الأنجولي فى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.



وكان الترجى توج بلقب البطولة الأفريقية وتأهل إلى مونديال الأندية بالإمارات بعدما تغلب على الأهلي بنتيجة ٤/ ٣.



وقال فضل الله في تصريحات خاصة لصدى البلد : "يمكن إعادة مباراة الترجى وأول أغسطس وفقا للائحة النزاهة فى كرة القدم والتلاعب في المباريات الصادرة عن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا".



وأضاف: "من الممكن لأي فريق متضرر مثل بطل انجولا أن يلجأ إلى لجنة القيم والأخلاقيات بالاتحاد الدولى لكرة القدم لو أثبت تلقي الحكم رشوة ذلك تلغى النتيجة اذا كانت فى صالح الفريق الذي قدم الرشوة بشرط تقديم ما يثبت ذلك من خلال أدلة تفيد تقاضيه مبالغ مالية.